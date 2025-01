Smart TV LG da 32 pollici scontatissima al -40%: tua con una spesa minima

Rendi casa una piccola sala cinematografica e goditi al massimo i tuoi film preferiti con la Smart TV LG da 32 pollici! Oggi la trovi su Amazon a soli 191 euro con un super sconto del 40%.

In questo modo potrai risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Inoltre è possibile rateizzare il pagamento in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, è a tempo limitatissimo!

Smart TV LG da 32 pollici: immagini immersive e audio coinvolgente

La Smart TV LG da 32 pollici innanzitutto integra lo standard DVB-T2 HEVC Main 10 compatibile con il cambio di standard del Digitale Terrestre. Questo vuol dire che è pronta all’uso con tutti i canali che vuoi senza doverla abbinare a nessun altro dispositivo.

Una delle sue specifiche di spicco è sicuramente l’innovativo processore α5 GEN 5 che migliora i contenuti che guardi attraverso un’accurata elaborazione delle immagini e del suono. In questo modo potrai immergerti nei tuoi film o videogiochi preferiti, sentendoti sempre al centro dell’azione.

Allo stesso tempo la sua risoluzione Full HD è elevatissima e garantisce una definizione più alta del 50% rispetto a un TV HD Ready da 32”, rendendo le immagini ancora più dettagliate e belle da vedere.

Questo modello è anche perfetto per gli appassionati di videogiochi in quanto, grazie a GeForce NOW, permette di giocare ai migliori titoli senza usare una console o un PC: basta collegare un controller compatibile e sei pronto per entrare nell’azione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.