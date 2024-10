Smart TV LG UHD da 43 pollici mai stata ad un prezzo così basso

Oggi puoi acquistare la Smart TV LG UHD da 43 pollici ad una cifra mai stata così bassa grazie ad un’offerta bomba di Amazon! Su Amazon è disponibile al suo prezzo minimo storico di soli 299 euro con un maxi sconto del 33%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento in comode e piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Smart TV LG UHD da 43 pollici: tutte le specifiche tecniche

La Smart TV LG UHD da 43 pollici è un gioiellino della tecnologia che oggi puoi portare a casa ad un prezzo mai visto prima.

Innanzitutto il suo innovativo processore α5 GEN7 migliora i contenuti trasformandoli in 4K, regolando la luminosità in base all’ambiente e adattando il suono in base a ciò che ascolti. In particolare, la sua risoluzione è risoluzione 4 volte superiore al Full HD tradizionale, per darti immagini più profonde e visibilmente più nitide e particolareggiate.

Inoltre, grazie al webOS Re:New Program, il dispositivo riceverà ben 4 aggiornamenti del sistema operativo nel corso dei prossimi 5 anni per offrirti un’esperienza sempre nuova ed impeccabile. In più avrai già a disposizione tantissime app di streaming, nuove schede contenuti e l’Intelligenza Artificiale ThinQ AI che risponde ai tuoi comandi vocali.

La TV sarà amata anche dai gamer più accaniti grazie alla pratica interfaccia che ti permette di tenere tutte le impostazioni relative alla tua esperienza di gioco in un unico posto.

