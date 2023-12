SMART TV Metz da 32'': una BESTIA di contrasto dei NERI e versatilità a soli 122€

Ci sono televisori SMART come questo della Serie MTC2000 di Metz che sembrano progettati per tenerti letteralmente incollato al suo schermo 24H su 24H. Tanta è la qualità dell’immagine, dell’audio e della stessa costruzione che sono in grado di offrire un’esperienza di intrattenimento superiore.

Con una qualità di immagine eccezionale, design elegante e funzionalità avanzate, anche questo televisore da 32″ è pensato per soddisfare le esigenze degli appassionati di cinema, serie TV e giochi. E oggi costa perfino una miseria, visto che Amazon lo sconta del 28% e te lo spedisce gratis a casa con Prime a soli 122€.

Metz, la TV della serie MTC2000 è una potenza

Questa tv vanta un pannello Direct LED che offre una luminosità uniforme e un contrasto elevato, garantendoti quindi un’esperienza visiva più coinvolgente. La risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) assicura poi dettagli nitidi e colori vibranti, dunque potrai goderti film e serie TV al massimo del loro splendore. Come se non bastasse il prodotto è dotato di porte USB e HDMI, e offre opzioni di connettività flessibili per dispositivi esterni come console di gioco, lettori multimediali e altro ancora.

Lo slot CI+ consente l’utilizzo di moduli CAM per la visione di canali televisivi a pagamento e offerte di contenuti aggiuntivi. Il sistema audio Dolby Digital assicura un suono chiaro e coinvolgente, migliorando l’esperienza di visione complessiva. Grazie ai tuner integrati, il TV è compatibile con le principali sorgenti di segnale digitale, inclusi il digitale terrestre, satellitare e via cavo. Con un design sottile e moderno, il televisore si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente domestico, aggiungendo un tocco di stile.

Infine la televisione di Metz ti fa risparmiare anche in termini di bolletta, visto che essendo classificato con efficienza energetica di classe F, riduce l’impatto ambientale pur offrendo prestazioni di qualità. Se stai cercando un televisore che combini stile, qualità e funzionalità, il Metz TV Serie MTC2000 è un’ottima scelta. Aggiungilo al tuo carrello su Amazon oggi stesso per trasformare la tua esperienza di intrattenimento domestico spendendo appena 122€ incluse le spedizioni via Prime.

