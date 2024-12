Smart TV PHILIPS a 100€ in meno: super offerta Amazon di Capodanno

In occasione della fine dell’anno Amazon ha lanciato un’offerta strepitosa su un televisore che trasformerà il tuo salotto in una vera e propria sala cinematografica! Si tratta della Smart TV PHILIPS Ambilight, oggi disponibile a soli 599 euro con un super sconto del 14%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Smart TV PHILIPS Ambilight: tutte le caratteristiche tecniche

La Smart TV PHILIPS Ambilight è un portento della tecnologia in grado di portare il cinema a casa tua ad un prezzo davvero stracciato.

La caratteristicha di spicco è la sua funzione Ambilight: ciò vuol dire che dispone di luci LED integrate sul retro dello schermo e che reagiscono a ciò che guardi, immergendoti in un alone di luce colourata. In questo modo la TV sembra più grande e vieni trascinato in profondità nei tuoi contenuti multimediali preferiti.

La qualità della visualizzazione non è da meno grazie al processore Philips Pixel Precise Ultra HD che ottimizza la risoluzione dell’immagine per offrire colori brillanti e movimento uniforme in qualsiasi momento. Allo stesso modo la qualità audio Dolby Amos permette di godere di una dimensione più profonda grazie a effetti sonori nello spazio che lo circonda.

Questo modello è ideale anche per chi i gamer grazie alla modalità giochi e HDMI 2.1 che ottengono il massimo dalla console, con frequenza di aggiornamento variabile (VRR), gioco veloce e grafica uniforme.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.