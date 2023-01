Smart TV Samsung QLED da 55": offerta FOLLE solo su eBay (-706€)

Inutile girarci intorno: questa offerta di eBay sulla bellissima smart TV Samsung da 55″ con pannello QLED UHD 4K è la migliore che ti possa capitare in questo momento. Infatti, con un incredibile sconto del 59% ti costa appena 593€ con uno strepitoso risparmio di ben 706€ rispetto il normale prezzo di vendita.

Sì, hai capito bene: per acquistarla a un prezzo così economico non devi fare altro che ricordarti di aggiungere il codice coupon “CASA23” del 10% che si va ad aggiungere al già disponibile sconto del 49%.

Risparmia subito 706€ su eBay per la bellissima smart TV Samsung QLED

A un prezzo evidentemente super conveniente, oggi hai la possibilità di mettere le mani su uno tra i migliori modelli di smart TV di fascia alta del 2022. Non solo è realizzata con materiali premium e con un design mozzafiato, ma è anche presente un bellissimo pannello QLED da 55″ a risoluzione Ultra HD 4K.

Come se non bastasse, a tutto ciò si aggiungono anche la tecnologia Quantum Matrix Technology per dettagli sempre nitidisissimi e una qualità d’immagine straordinaria, il supporto al Dolby Atmos per un sound potente e avvolgente, la tecnologia Motion Xcelerator Turbo+ per un’esperienza di gaming strepitosa e anche un software che ti consente l’accesso immediato a Netflix, Disney+, Apple TV, Amazon Prime Video, NOW TV e moltissime altre piattaforme di streaming.

Quella di oggi è a tutti gli effetti una tra le migliori offerte eBay in ambito smart TV; ricorda di utilizzare il codice coupon “CASA23” per sfruttare lo sconto aggiuntivo del 10% e che se l’acquisti tramite PayPal puoi decidere di dilazionare il pagamento in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

