SQUID GAME sta tornando: goditelo con questa smart tv Samsung incredibile a META' PREZZO!

Ok, non ti piace Squid game? No problem! Con questa Samsung TV QE55Q60CAUXZT QLED 4K, da 55″, Processore Quantum 4K Lite, 100% volume colore con Quantum Dot, assistenti vocali Bixby, Alexa e Google Assistant, potrai vedere tantissime altre cose o giocare in modo immersivo a soli 533,90 euro! Praticamente a metà prezzo (sconto del 49%). Al momento della scrittura, ne restano solo 6, quindi converrebbe affrettarti. Puoi anche decidere di regalarla, visto che Amazon in vista delle feste ha prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024!

Samsung TV QE55Q60CAUXZT QLED: le caratteristiche

Samsung smart TV QE55Q60CAUXZT QLED è una smart tv da ben 55 pollici, con risoluzione 4K, Processore Quantum Lite 4K veloce e intelligente per ottimizzare la definizione video, 100% volume colore con Quantum Dot per un miliardo di sfumature e colori mozzafiato. Importante poi la tecnologia Quantum HDR, che offre una qualità di immagine cinematografica con toni brillanti, dettagli definiti e neri più profondi. Interessante anche la funzione Dual LED: Retroilluminazione a LED caldi e freddi per un contrasto più intenso, Resa cromatica eccezionale.

Come non menzionare poi la funzione OTS Lite: Audio surround 3D sincronizzato con l’azione per un’esperienza sonora completamente immersiva, Q-Symphony per una perfetta armonia tra la soundbar (non inclusa) e gli altoparlanti del televisore, Gaming Hub per accedere ai giochi in modo facile e veloce. Design elegante e sottile AirSlim, Stand regolabile, Smart Hub per sistemare i tuoi contenuti. Ottima anche la Funzionalità SmartThings per controllare tutti i dispositivi smart direttamente dalla tv. Le dimensioni compatte ti consentono di avere un televisore grande ma non ingombrante: (LxAxP) 123,21 x 74,59 x 22,4 cm. Il peso sfiora i 16 kg.

Insomma, la smart tv Samsung QE55Q60CAUXZT QLED 4K, da 55″ è davvero un televisore straordinario, che oggi paghi solo 533,90 euro! Praticamente a metà prezzo (sconto del 49%). Al momento della scrittura, ne restano solo 6, quindi converrebbe affrettarti. Puoi anche decidere di regalarla, visto che Amazon in vista delle feste ha prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.