Smart TV Sharp Aquos da 40 pollici con Android TV a soli 249,90€ su Amazon

Questa mattina lo Smart TV Sharp Aquos da 40 pollici è in offerta su Amazon a soli 249,90€ invece che 299,00€, per effetto dello sconto del 16% che consente di risparmiare circa 50€ rispetto al prezzo di listino. Si può anche pagarlo in 5 rate a interessi zero da 49,98€ al mese, scegliendo l’opzione del pagamento a rate in fase di check-out. Ecco il link all’offerta.

Sharp Aquos 40 pollici è tra i migliori Smart TV di fascia economica con a bordo la funzionalità Chromecat integrata e Android TV in vendita sul mercato in questo momento.

Smart TV Sharp Aquos da 40 pollici in offerta a 249,90€ su Amazon

Il fiore all’occhiello del televisore Aquos del marchio Sharp è Android TV, il sistema operativo realizzato da Google che consente di vivere un’esperienza di intrattenimento unica. Android TV consente infati di accedere ai principali servizi di streaming con più di 400 mila contenuti tra film, serie e show da Netflix, YouTube, Prime Video, Disney e tanti altri ancora.

Non solo però, perché grazie al Chromecast integrato è possibile trasmettere sul televisore contenuti quali video, musica e immagini direttamente dai propri dispositivi. Infine, come ciliegina sulla torta, ti confermiamo il supporto all’Assistente Google, che permette di gestire il televisore con la propria voce. E tutto questo a un prezzo ancora oggi imbattibile per la concorrenza.

Lo Smart TV Sharp Aquos 40 pollici è in offerta a soli 249,90€ su amazon.it. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e questo significa che gli utenti Prime hanno a disposizione le spese di spedizione gratuite.

