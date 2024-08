Smartphone a scuola? Si ma con limitazioni: ecco School Time di Google

Dopo aver presentato Fitbit Ace all’inizio di quest’anno, Google porta la funzionalità “School time” anche sui telefoni e tablet Android, nonché sui dispositivi Samsung Wear OS. School Time è una funzione che limita l’utilizzo dei dispositivi, rendendo inaccessibili particolari app per evitare distrazioni durante l’orario scolastico. In modo che il telefono, o il tablet diventino dei veri strumenti didattici. Questa modalità risolve il grande problema che i docenti sono costretti ad affrontare tutti i giorni, ovvero l’uso del telefono non solo per fini di studio a scuola. Zero distrazioni insomma, niente social e niente selfie.

Quando School time è abilitato, il telefono di un bambino è impostato su una schermata home dedicata con funzionalità limitate” durante orari specifici. Utilizzando l’app Family Link, i genitori possono impostare l’orario, scegliere quali app sono disponibili e consentire chiamate o messaggi da contatti specifici.

Un vero e proprio Parental Lock, ma altamente personalizzabile, la giusta via di mezzo tra le necessità personali e quelle scolastiche nell’utilizzare un dispositivo. Ad oggi School Time è disponibile su, come scritto in apertura, Fitbit Ace, lo smartwatch di Google pensato per i giovanissimi, dove la gamification serve per migliorare il proprio stile di vita, e nel corso dell’anno arriverà anche su altri dispositivi Android, Samsung compresi. Al momento non c’è nessuna menzione per l’integrazione della app in Pixel Watch 3.