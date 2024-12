Smartphone Android, è allarme sul Play Store: quest'app va eliminata subito

Tutti gli utenti in possesso di uno smartphone Android si affidano al Play Store di Google per scaricare le applicazioni. Si tratta di uno store enorme che propone ogni giorno centinaia di migliaia di soluzioni diverse per ogni tipo di evenienza. Ci sono giochi, servizi per navigare online, social network, app per l’intrattenimento e via dicendo.

Essendo decisamente più “libero” rispetto all’App Store di iOS, è anche molto più semplice incappare in software potenzialmente pericolosi. Sotto forma di applicazioni clone oppure contenenti nei loro codici dei malware che puntano a rubare dati ed informazioni sensibili all’insaputa dell’utente finale. In questo senso, è emerso nei giorni scorsi un allarme che dovrebbe interessare anche voi se avete uno smartphone Android. C’è infatti un’app che sta colpendo centinaia di persone.

Smartphone Android: se avete quest’app, dovete cancellarla ora

Si chiama DroidBot ed è il nuovo trojan che sta mettendo in serio pericolo migliaia di utenti in possesso di uno smartphone Android. A lanciare l’allarme ci ha pensato la società di cybersicurezza Cleafy, secondo cui si tratterebbe di uno dei malware più potenti e avanzati mai rilevati fino ad oggi. Questo perché DroidBot ha la facoltà di intercettare le credenziali bancarie delle vittime, grazie ad alcune tecniche nascoste di keylogging e controllo remoto.

Il suo metodo di diffusione è piuttosto elementare e già conosciuto. Vengono infatti create delle app clone di quelle di Home Banking, che somigliano in tutto e per tutto a quelle originali. Con l’unica grossa differenza che, una volta averle scaricate sui propri smartphone Android, parte un processo in background per la reperibilità delle informazioni personali.

Ed essendo piuttosto difficile da rilevare per i sistemi di sicurezza, ecco che il rischio di subire danni aumenta esponenzialmente. Come fare per difendersi? Il grande consiglio rimane quello di affidarsi esclusivamente ad app certificate e autorizzate, diffidando dai servizi alternativi che propongono funzionalità extra.