Smartphone Realme 12 Pro in sottocosto su Amazon: ultimissimi a disposizione

È ora di rinnovare il tuo smartphone ma non sai quale scegliere? Ti consigliamo il Realme 12 Pro, oggi disponibile su Amazon a soli 249 euro con un super sconto del 22%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile rateizzare il pagamento grazie a Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Non farti scappare un’occasione così conveniente!

Realme 12 Pro: le caratteristiche tecniche dello smartphone

Il Realme 12 Pro è uno degli smartphone più innovativi sul mercato, ed oggi puoi acquistarlo ad un prezzo davvero da capogiro grazie alla promozione Amazon.

Innanzitutto il suo processore Snapdragon di ultima generazione garantisce sempre performance ottimali, così da ottimizzare la tua vita quotidiana sotto tutti i punti di vista. Un’altra specifica di spicco è la sua batteria di lunga durata da 5.000mAh che offre un’autonomia che supera una giornata, mentre la ricarica SUPERVOOC da 67W permette di caricarlo in pochi minuti in caso di necessità.

Non è da meno il suo comparto fotografico in grado di offrire un’esperienza di ultima generazione grazie alla Fotocamera Telescopica per ritratto e alla Fotocamera Sony con algoritmo MasterShot omnifocale per realizzare scatti da vero e proprio professionista.

Anche il display curvo da 120Hz ti stupirà con risultati da flagship, l’attenuazione PWM a 2.160 Hz e un picco di luminosità 950 nit così da godere di immagini sempre super brillanti anche sotto la luce diretta del sole.

Per finire, con una RAM da 12 GB e una memoria interna da 256 GB potrai archiviare quasiasi tipologia di file in maniera rapida e sicura ogni volta che vuoi.

