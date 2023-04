Smartphone ricondizionati in crescita, Apple occupa il 49% del mercato

Il mercato degli smartphone ricondizionati ha registrato una crescita significativa nel 2022, con Apple che emerge come leader indiscusso grazie ai suoi dispositivi iPhone. Secondo un recente rapporto di Counterpoint Research, la quota di mercato degli iPhone ricondizionati è pari al 49%, dimostrando il continuo dominio del colosso tecnologico in questo settore in espansione.

Un settore in rapida crescita

Il mercato degli smartphone ricondizionati ha conosciuto un’impennata nel 2022, registrando una crescita del 16% su base annua a livello globale. Questo trend è stato guidato principalmente dalla crescente domanda dei consumatori per dispositivi di alta qualità a prezzi accessibili. I dispositivi ricondizionati rappresentano un’alternativa più economica e sostenibile rispetto agli smartphone nuovi, offrendo prestazioni e funzionalità di alto livello senza il prezzo elevato.

Apple domina il mercato con il 49%

Grazie alla popolarità e all’affidabilità dei suoi dispositivi, Apple è riuscita a conquistare il 49% del mercato degli smartphone ricondizionati nel 2022. Questo dato sottolinea la fiducia dei consumatori nel marchio e la loro volontà di investire in prodotti ricondizionati di alta qualità. Il rapporto di Counterpoint Research attribuisce il successo di Apple in questo settore alla sua strategia di marketing e alla capacità dell’azienda di offrire prodotti di qualità superiore che mantengono il loro valore nel tempo.

Ci sono diversi fattori che contribuiscono alla popolarità degli iPhone ricondizionati tra i consumatori. Innanzitutto, la reputazione di Apple per la produzione di dispositivi di alta qualità, resistenti e dall’ottima durata nel tempo, rende gli iPhone una scelta sicura per chi cerca uno smartphone ricondizionato. Inoltre, il supporto continuo dell’azienda in termini di aggiornamenti software e assistenza clienti garantisce che gli utenti possano godere di un’esperienza positiva con i loro dispositivi anche dopo l’acquisto.

iPhone Ricondizionati su Amazon

Non molti sanno che anche su Amazon è possibile acquistare iPhone ricondizionati, beneficiando degli stessi vantaggi che si hanno acquistando prodotti nuovi ma risparmiando molto sul prezzo finale. Ecco alcuni iPhone ricondizionati attualmente in offerta su Amazon:

– iPhone 12 ricondizionato su Amazon

– iPhone 12 Pro ricondizionato su Amazon

– iPhone 13 ricondizionato su Amazon

– iPhone 11 Pro ricondizionato su Amazon

