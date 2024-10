Smartwatch Amazfit Bip 5 in svendita: offerta Amazon Prime da non perdere

Ecco per te uno degli orologi smart più innovativi dello store Amazon e che oggi solo i clienti Prime possono acquistare in sottocosto! Si tratta dello Smartwatch Amazfit Bip 5, al momento disponibile a soli 67 euro con un maxi sconto del 25%.

La spedizione è gratuita con consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti, o anche direttamente a casa tua entro domani stesso. Non aspettare oltre, la promozione è valida fino a domani e gli articoli stanno andando a ruba!

Smartwatch Amazfit Bip 5: funzionalità e modalità di utilizzo

Lo Smartwatch Amazfit Bip 5 è dotato, innanzitutto, di un display enorme da 1,91 pollici che risulta migliorato non solo in termini di dimensioni, ma anche di vivacità e risoluzione. È curvato per sembrare naturale al polso, con lo schermo che è realizzato in vetro temperato ricoperto da un rivestimento anti-impronte.

Sfruttando la connessione Bluetooth al telefono e utilizzando l’altoparlante e il microfono integrati dell’orologio, è possibile anche rispondere a una chiamata in arrivo direttalmente con l’orologio o persino effettuare una telefonata utilizzando la funzione del tastierino numerico.

L’intrattenimento quotidiano è assicurato grazie alla vasta gamma di oltre 70 app e giochi che puoi scaricare sull’orologio e installare facilmente da Zepp App. In più, con oltre 120 modalità sportive e supporto per 4 sistemi di posizionamento satellitare, Amazfit Bip 5 è un compagno di allenamento perfetto. Tra l’altro questo tracker può rilevare automaticamente 7 sport, tracciare i tuoi movimenti GPS e connettersi ad app per il fitness come Strava, adidas Running, Komoot e molte altre.

Oggi lo Smartwatch Amazfit Bip 5 è disponibile su Amazon a soli 67 euro con un maxi sconto del 25%. La spedizione è gratuita con consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti, o anche direttamente a casa tua entro domani stesso. Non aspettare oltre, la promozione è valida fino a domani e gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.