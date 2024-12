Smartwatch con più di 100 modalità di allenamento in doppio sconto: tuo a soli 26€

Oggi su Amazon trovi un affare d’oro sullo Smartwatch unisex Cillso! Al momento questo orologio smart multifunzionale è disponibile a soli 26 euro con uno sconto assurdo del 70% ed un coupon aggiuntivo del 10% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. L’arrivo dell’articolo è previsto prima di Natale quindi risulta essere anche un’ottima idea regalo, non fartela scappare!

Smartwatch unisex Cillso: tutte le funzionalità e le modalità di utilizzo

Lo Smartwatch unisex Cillso, innanzitutto, adotta la versione Bluetooth 5.3 che è la connessione più veloce e più stabile in assoluto.

Questo modello, inoltre, è dotato di un altoparlante e di un microfono integrati che ti risparmiano il fastidio di tirare fuori il telefono, in modo da poter rispondere alle chiamate, riprodurre musica e tanto altro ancora in maniera semplice ed intuitiva.

Allo stesso tempo, il design del touch screen HD da 1,95 pollici conferisce all’orologio un aspetto confortevole, con un campo visivo più ampio e una visualizzazione delle immagini più chiara in qualsiasi condizione di luce esterna, quindi anche sotto il sole diretto.

In più, dispone di oltre 100 modalità di allenamento, tra cui corsa all’aperto/interna, ciclismo, pallacanestro, yoga, nuoto e altro. Sia in ambienti interni che esterni, lo smartwatch fitness tracker registra con precisione i dati chiave di ogni modalità di allenamento, come passi, distanza, velocità e calorie bruciate. È anche dotato di certificazione IP68, che garantisce la resistenza all’acqua in varie condizioni.

