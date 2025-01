Smartwatch e salute: studio rivela rischi delle sostanze chimiche

Un recente studio pubblicato sulla rivista Environmental Science & Technology Letters ha acceso i riflettori sui potenziali rischi per la salute legati all’uso di alcune pulseras di smartwatch. Questi accessori, ormai parte integrante della quotidianità, potrebbero contenere sostanze chimiche dannose, sollevando dubbi sulla loro innocuità.

La ricerca, condotta dall’Università di Notre Dame negli Stati Uniti, ha individuato concentrazioni elevate di sostanze per e polifluoroalchiliche (PFAS) in alcune pulseras realizzate in fluoroelastomero. Questi composti chimici, noti per la loro resistenza alla degradazione naturale, sono associati a rischi per la salute, inclusi alcuni tipi di cancro.

Perché i PFAS rappresentano un pericolo?

Tra i PFAS rilevati, spicca il acido perfluoroesanoico (PFHxA), trovato in 22 modelli di pulseras analizzati. Questi composti, utilizzati per la loro alta durabilità e resistenza a sudore e acqua, possono accumularsi nel sangue, con effetti negativi su fegato, sistema endocrino e sviluppo. La situazione si aggrava durante l’attività fisica: la sudorazione e i pori della pelle aperti facilitano l’assorbimento di queste sostanze_chimiche, aumentando i rischi per gli utenti, soprattutto nei modelli pensati per il monitoraggio di attività sportive.

Come proteggersi?

Gli esperti consigliano di prestare attenzione ai materiali delle pulseras prima dell’acquisto. Le informazioni sui componenti sono spesso disponibili sui siti web dei produttori o nelle schede tecniche dei prodotti. In caso di pulseras in fluoroelastomero, si suggerisce di optare per alternative più sicure, come quelle in silicone, che rappresentano una scelta economica e meno rischiosa.

Sebbene siano necessari ulteriori studi per comprendere appieno i rischi legati a questi materiali, il messaggio principale è chiaro: fare scelte consapevoli e informate può aiutare a tutelare la propria salute.