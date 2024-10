Smartwatch Garmin di ultima generazione a 120€ in meno su Amazon

Manca pochissimo alla Festa delle Offerte Prime, e già piovono tantissime promozioni su una serie di prodotti top di gamma! Tra tutti non puoi perderti lo Smartwatch Garmin Forerunner 255, oggi disponibile a soli 229 euro con un mega sconto del 35%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Smartwatch Garmin Forerunner 255: specifiche tecniche e funzionalità

Lo Smartwatch Garmin Forerunner 255 è un gioiellino della tecnologia che vanta specifiche tecniche di altissimo livello in grado di accontentare qualsiasi tipologia di utente.

Innanzitutto è un ottimo compagno di allenamento tanto da seguirti sempre nelle tue attività sportive, offrendo in più un quadro generale dell’intera settimana così da valutare i progressi nelle tue prestazioni. Questo modello, inoltre, si adegua a qualsiasi tipologia di sport grazie alle 30 attività integrate tra cui ciclismo, nuoto in acque libere, forza funzionale e tanto altro ancora.

In più, utilizzando nuovi indicatori come lo stato della variabilità della frequenza cardiaca , la cronologia di allenamento e le tue prestazioni recenti, potrai ottenere informazioni dettagliate sul tuo sforzo generale così da capire se l’allenamento effettuato è produttivo, troppo intenso o troppo faticoso.

Lo smartwatch ti accompagna anche nella tua vita di tutti i giorni ottimizzando la routine quotidiana: ad esempio, grazie al sistema contactless Garmin Pay integrato potrai effettuare pagamenti in un attimo e nella massima sicurezza.

