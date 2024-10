Smartwatch: MAXI SCONTO del 70% per un'idea regalo supersonica

Se cerchi un regalo originale e utile, che faccia un figurone a Natale o per un anniversario, fermati qui: questo smartwatch per uomo e donna è l’accessorio perfetto per chi ama restare connesso e in forma! Con uno sconto incredibile del 70% su Amazon, oggi lo puoi avere a soli 29€.

Tutto in uno: chiama, monitora e mantieni il ritmo

Non è il classico smartwatch: questo orologio è progettato per rispondere o effettuare chiamate direttamente dal polso! Ideale per chi è sempre in movimento e vuole rimanere facilmente in contatto. E oltre alla comodità delle chiamate, è dotato di funzioni avanzate per il fitness e il benessere: monitora la qualità del sonno, misura il battito cardiaco e tiene traccia delle attività quotidiane, per darti un quadro completo della tua salute.

Con uno schermo da 1,91”, lo smartwatch è facile da leggere e da usare anche durante l’attività sportiva. Per chi è appassionato di fitness, offre più di 100 modalità sportive: che si tratti di corsa, nuoto, ciclismo o persino yoga, troverai l’allenamento giusto per tenerti in forma. Questo smartwatch è impermeabile IP68, quindi è perfetto per chi ama lo sport all’aria aperta, dal trekking alla piscina. Anche se ti trovi sotto la pioggia o vuoi monitorare le tue performance in acqua, l’orologio non si tira indietro!

Con tutte queste funzionalità a soli 29€, questo smartwatch è il regalo che lascerà tutti a bocca aperta! Approfitta del 70% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.