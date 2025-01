Smartwatch unisex multifunzionale a meno di 50€: l'occasione è imperdibile

Oggi hai l’occasione unica di acquistare lo Smartwatch unisex YYKY ad un prezzo minimo! Grazie alla mega offerta Amazon, il dispositivo multifunzionale è disponibile a soli 48 euro con un mega sconto del 31%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime. Non aspettare oltre, le scorte sono in esaurimento!

Smartwatch unisex YYKY: tutte le funzionalità

Lo Smartwatch unisex YYKY, innanzitutto, adotta il chip del sensore ECG e la tecnologia della metallurgia delle polveri superconduttiva, consentendo agli utenti di rilevare anomalie in tempo. Inoltre, dispone anche di una funzione SOS che consente di inviare automaticamente notifiche ai contatti di emergenza preimpostati con la semplice pressione di un pulsante.

La salute sarà sempre sotto controllo in quanto questo orologio è in grado, tra l’altro, di rilevare vari parametri in tempo reale, aiutandoti a mantenere uno stile di vita sano. In più ha una funzione di monitoraggio 24 ore su 24 per tenere traccia di vari aspetti del tuo benessere, come la pressione, la temperatura corporea e il sonno, aiutandoti a comprendere meglio il tuo stato generale.

L’autonomia non è da meno in quanto è dotato di un nuovo chip di risparmio energetico e di una batteria da 530 mAh, quindi dura più di 20 giorni in modalità standby e 3-7 giorni in uso normale.

Per finire, questo modello ha eccellenti prestazioni di tenuta e resistenza alla polvere, che soddisfano le esigenze quotidiane e sportive di impermeabilizzazione.

