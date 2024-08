Snapdragon 8 Gen 4: trapelate le caratteristiche tecniche del chipset top di gamma

Qualcomm svelerà ad ottobre il suo prossimo processore mobile di punta, lo Snapdragon 8 Gen 4, il primo SoC per smartphone/tablet dotato dei core custom della CPU Oryon presenti su Copilot Plus PC basati su Snapdragon X Elite e Plus. Inutile dire che non ci sono NDA che tengano, di conseguenza sono trapelate informazioni riguardo specifiche e performance del prossimo SoC ammiraglia della casa americana. Non si tratta di un semplice rumor, di una voce di corridoio raccolta dal solito ben informato, ma di una vera e propria scheda tecnica che sarebbe dovuta uscire in occasione del comunicato stampa ufficiale.

Snapdragon 8 Gen 4 sarà disponibile in due varianti: standard e “Premium”. Il chip standard sarà il cuore di un’ampia gamma di smartphone di fascia alta di marchi come Xiaomi, Vivo, OPPO, OnePlus, iQOO, Honor, Asus e ZTE. Molto realisticamente la versione Premium sarà esclusiva di Samsung per il il Galaxy S25 Ultra.

Contrariamente alle aspettative di un enorme incremento delle prestazioni della CPU, la scheda tecnica trapelata suggerisce che Qualcomm sta dando priorità all’efficienza energetica con lo Snapdragon 8 Gen 4, grazie anche al processo a 3 nm di TSMC.

Non solo l’efficienza energetica è il punto di forza di Snapdragon 8 Gen 4, c’è anche, ovviamente, l’intelligenza artificiale. Il chipset sarà dotato di un sottosistema dedicato Low Power Artificial Intelligence (LPAI), tra cui un eNPU (DSP Artificial Intelligence Accelerator), per gestire al meglio le funzionalità audio, della fotocamera e dei sensori always-on. Questo Qualcomm Sensing Hub (QSH) sarà fondamentale per fornire capacità di intelligenza artificiale generativa sul dispositivo.

Da ultimo è lecito supporre che Snapdragon 8 Gen 4 avrà una configurazione a 2+6 core , con due core ad alte prestazioni con clock a 4,0 GHz e sei core ad alte prestazioni a 2,8 GHz . Altri componenti chiave includono la GPU Adreno 830 , Qualcomm Spectra ISP per funzionalità della fotocamera migliorate e il modem Qualcomm FastConnect 7900 con supporto per Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4.

Ma non è tutto. Il solito ben informato Evan Blass ha diffuso sul suo profilo l’esistenza di un altro nuovo chipset Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 7s Gen 3. Un chipset meno performante e più economico, perfetto quindi per la fascia media, ma capace di garantire un bel boost prestazionale rispetto alla precedente Gen 2:

+20% CPU

+40% GPU

+30% AI

+12% efficienza