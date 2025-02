Solo 10€ per il Mouse Speedlink CEPTICA con sensore ottico personalizzabile

Trascorri molte ore al pc e vuoi migliorare le tue prestazioni, che si tratti di lavoro o di intrattenimento quotidiano? La soluzione più adatta a te è il Mouse Speedlink CEPTICA, oggi disponibile su Amazon a soli 10 euro con uno sconto conveniente del 10%.



Mouse Speedlink CEPTICA: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mouse Speedlink CEPTICA è un gadget super versatile che può essere utilizzato da qualsiasi tipologia di utente, sia mancini che destrorsi.

Questo modello ha un design simmetrico con dimensioni super compatte, quindi risulta ideale sia per la vita di tutti i giorni in ufficio o in casa, sia da portare in viaggio inserendolo comodamente in borsa o in valigia.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai grazie ai suoi tre pulsanti con rotella di scorrimento con una portata wireless fino a 10 metri grazie alla tecnologia a 2,4 GHz con ricevitore USB-A nano. Inoltre il preciso sensore ottico del mouse può essere impostato su una sensibilità di 800/1200/1600 dpi utilizzando l’interruttore dpi, in base alle esigenze del momento.

La sua compatibilità è davvero estesa: potrai, infatti, utilizzarlo con Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, MacOS e Linux. In più, l’installazione plug & play senza driver permette di azionarlo in pochi secondi ottimizzando i tempi.

