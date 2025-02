Solo 13€ per la MicroSD Samsung per telecamere: lo sconto assurdo è del -44%

Se vuoi aumentare lo storage delle tua telecamera, non farti scappare la mega offerta sulla MicroSD Samsung PRO Endurance da 64 GB! Oggi è disponibile su Amazon a soli 13 euro con un maxi sconto del 44%.

La spedizione è gratuita ed è possibile programmare la consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

MicroSD Samsung PRO Endurance da 64 GB: memoria extra per le tue telecamere

La MicroSD Samsung PRO Endurance da 64 GB in mega offerta su Amazon è progettata specificamente per le telecamere, che si tratti di dash cam, action cam, telecamere di sorveglianza e sicurezza, CCTV, body cam e così via.

Questa scheda è sviluppata per garantire prestazioni di lunga durata così potrai cogliere i momenti più importanti in alta risoluzione in qualsiasi condizione ambientale esterna. Inoltre, con uno spazio di archiviazione di 64 GB, risulta essere super affidabile e garantisce migliaia di ore di registrazione e riscrittura.

Allo stesso tempo, grazie alla velocità di lettura e di scrittura fino a 100/40 MB/s, la microSD ottimizza la gestione di file video di grandi dimensioni, mentre con il supporto Full HD e 4K è possibile riprendere e conservare i momenti più importanti con un livello di dettaglio e nitidezza mai visti prima.

Un’altra specifica di spicco è la sua resistenza straordinaria: una serie di test rigorosi hanno dimostrato che è a prova di magneti, raggi X, acqua, cadute e usura, con una temperatura di funzionamento che va da -25 °C a 85 °C.

