Solo 15€ per la Macchina da caffè americano Tristar: l'occasione è unica

Il caffè americano è la bevanda che adori per avere la carica giusta durante tutta la giornata? Da adesso potrai prepararlo a casa ogni volta che vuoi grazie alla Macchina da caffè americano Tristar!

Macchina da caffè americano Tristar: come utilizzarla

La Macchina da caffè americano Tristar innanzitutto ha un design compatto ed elegante, con una finitura nero opaco e dimensioni davvero ridotte così da poterla inserire in ogni angolo della cucina o portare con te ovunque, anche in gita o in campeggio.

La sua capacità da 0.6 litri permette di preparare fino a 6 tazze di caffè alla volta così da accontentare le esigenze di tutta la famiglia. Inoltre vanta una potenza di 600W ed è dotata di filtro girevole permanente di facile pulizia, che sostituisce i filtri di carta del caffè.

La modalità di utilizzo è davvero semplicissima: in primis, è possibile controllare il dispositivo con l’interruttore on/off e verificare se è accesa guardando se l’indicatore si illumina. In più, il pratico indicatore del livello dell’acqua integrato nel serbatoio ti mostra la quantità di acqua disponibile.

Per finire, la funzione di mantenimento in caldo mantiene il caffè sempre alla temperatura giusta mentre la macchina si spegne automaticamente dopo 40 minuti di inutilizzo.

