Solo 16€ per lo Smartwatch unisex più venduto su Amazon (sconto bomba del -83%)

Hai bisogno di un orologio smart super funzionale ed economico allo stesso tempo? Abbiamo quello che fa pe te! Si tratta dello Smartwatch unisex Aycy, oggi disponibile su Amazon a soli 16 euro con uno sconto bomba dell’83%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? Ad un prezzo così basso non si era mai visto!

Smartwatch unisex Aycy: caratteristiche tecniche e funzionalità

Lo Smartwatch unisex Aycy è uno dei modelli più venduti nel suo settore su Amazon grazie ad un rapporto qualità-prezzo davvero eccezionale.

È dotato di un touch screen ad alta definizione da 1,85 pollici, che offre eccellenti effetti visivi e un controllo tattile fluido. Inoltre, supporta la regolazione della luminosità a 4 livelli per garantire una visualizzazione chiara delle informazioni in varie condizioni di illuminazione mentre, tramite l’app “Gloryfit”, puoi scegliere tra 200 stili di quadrante o caricare una foto per personalizzare il quadrante.

Tra l’altro questo modello dispone di altoparlanti integrati di alta qualità e di un microfono ad alta definizione: questo vuol dire che, dopo esserti connesso al telefono tramite Bluetooth, puoi facilmente effettuare o ricevere chiamate senza estrarre il telefono, oltre a visualizzare in tempo reale i messaggi social.

Allo stesso tempo, la tua salute sarà sempre sotto controllo grazie ad un sensore ottico che fornisce il monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Lo fitness tracker monitorerà inoltre automaticamente la durata e le fasi del sonno (sonno leggero, sonno profondo, veglia) per aiutarti a comprendere appieno le tue condizioni fisiche.

Oggi lo Smartwatch unisex Aycy è disponibile su Amazon a soli 16 euro con uno sconto bomba dell’83%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? Ad un prezzo così basso non si era mai visto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.