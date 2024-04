SOLO 16€ su Amazon per le cuffie da GAMING Trust per PC e console (-15%)

Se spesso e volentieri ti ritrovi al PC o alla console per giocare online con i tuoi amici, è arrivato il momento di fare sul serio e acquistare le ottime cuffie da gaming Trust GTX 415 Zirox in offerta su Amazon.

Tra le più popolari e apprezzate per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, le ottime cuffie Trust sono attualmente in vendita ad appena 16€ con uno sconto immediato del 15% – con i servizi Prime le riceverai direttamente a casa in appena 24 ore.

Le cuffie da gaming Trust GTX 415 Zirox costano una sciocchezza su Amazon

Dotate di un cavo jack audio da 3.5mm lungo 2 metri, le cuffie sono perfettamente compatibili con tutti i PC Windows, Mac e anche console (PlayStation, Xbox e Nintendo Switch). I padiglioni, rivestiti in morbida schiuma, integrano due driver da 50mm in grado di diffondere un audio perfettamente equalizzato.

Inoltre, è presente un microfono ad archetto con cui comunicare in party con i tuoi amici, il tasto rapido per disattivarlo e anche una rotella pensata per bilanciare il volume in cuffia senza mettere in pausa il gioco.

Impossibile trovare un paio di cuffie da gaming multipiattaforma a un prezzo più conveniente su Amazon; mettile subito nel carrello e sfrutta i servizi Prime di Amazon per riceverle a casa già nella giornata di domani e senza costi aggiuntivi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.