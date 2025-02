Solo 17€ per le Cuffie Bluetooth Soundcore: promo a tempo limitatissimo

Ecco degli auricolari wireless top di gamma che oggi puoi portare a casa spendendo davvero una cifra minima! Parliamo delle Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker P20i, al momento disponibili su Amazon a soli 17 euro con un super sconto del 14%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cogli questa occasione al volo, le scorte sono in esaurimento!

Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker P20i: specifiche tecniche e modalità di utilizzo

Le Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker P20i si contraddistinguono dagli altri modelli sul mercato per i loro driver da 10 mm sovradimensionati che offrono un suono dettagliato con bassi potenziati ed alti cristallini. In questo modo potrai sempre godere di un’esperienza audio coinvolgente e sentirti come in prima fila ad un concerto.

Inoltre questi auricolari permettono di personalizzare la tua esperienza di ascolto sfruttando semplicemente l’app soundcore attraverso la quale puoi impostare a tuo piacimento i diversi comandi oltre a scegliere tra 22 equalizzazioni preimpostate.

L’autonomia elevata è un ulteriore caratteristica di spicco delle cuffie ed è anche possibile aggiungere 10 ore alla durata della batteria con un’unica ricarica tramite custodia che ne prolunga la durata fino a 30 ore. In più, con una ricarica rapida di soli 10 minuti, avrai a disposizione 2 ore di riproduzione così da non rimanere mai a corto della tua musica preferita.

Allo stesso tempo, i dispositivi vantano una protezione all’acqua IPX5 che permette di indossarli al mare, in piscina o sotto la pioggai nella massima sicurezza.

