Solo 7€ per l'Adattatore Bluetooth USB TP-Link: ultimissimi a disposizione

Adattatore Bluetooth USB TP-Link UB500 Plus: come utilizzarlo

L’Adattatore Bluetooth USB TP-Link UB500 Plus è un gadget super utile che ti permette di sfruttare la comodità e la stabilità della connessione Bluetooth 5.3 per connettere al PC dispositivi come tastiere, mouse, cuffie e speaker, eliminando l’ingrombro di cavi disordinati.

Nello specifico, il supporto Bluetooth 5.3 con i recenti aggiornamenti permette di raggiungere velocità superiori rispetto al precedente standard, così da sfruttare una copertura del segnale notevolmente ampliata per rendere qualsiasi operazione più fluida che mai.

Questo modello di antenna, inoltre, è in grado di collegare il tuo computer a sette sette dispositivi Bluetooth contemporaneamente: in questo modo potrai trasferire file, musica e video ad alta velocità, ottimizzando il tuo lavoro o l’intrattenimento quotidiano.

Tra l’altro il dispositivo vanta un’antenna multi-direzionale che riesce a migliorare l’esperienza utente adattando la ricezione a diversi ambienti e situazioni. Non è da meno la modalità di utilizzo in quanto, grazie all’installazione Plug & Play, basterà inserirlo nella porta USB e sfruttarlo in meno di un minuto.

