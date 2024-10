Solo 7€ per l'Hub USB 4-in-1 TP-Link: ottimizza la tua postazione con una mini spesa

Oggi puoi ottimizzare la tua postazione di lavoro spendendo davvero una cifra irrisoria! Su Amazon è disponibile l’Hub USB 4-in-1 TP-Link a soli 7 euro con uno sconto maxi del 43%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della mega promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Hub USB 4-in-1 TP-Link: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Hub USB 4-in-1 TP-Link è un gadget tech che ti permetterà di rendere la tua postazione di lavoro più ordinate ed efficiente che mai.

Si caratterizza per le sue 4 porte USB 3.0, retro compatibili con standard 2.0 e 1.1, che supportano trasferimenti dati fino a 5Gbps quindi dieci volte più rapide rispetto allo standard USB 2.0. In questo modo potrai moltiplicare le possibilità del tuo computer e gestire in modo rapido e semplice tutte le tue periferiche USB.

Inoltre dispone di una scocca in ABS ultra resistente con 4 indicatori LED: questo vuol dire che non solo il dispositivo è super robusto, ma anche versatile e con una modalità di utilizzo davvero semplice ed intuitiva. Tra l’altro, il particolare design consente di riporre il cavetto USB per una maggiore comodità di trasporto anche durante lunghi viaggi.

La modalità di installazione è rapidissima e non è necessario l’utilizzo di nessun software esterno: basterà collegare il cavetto alla porta USB ed il gioco è fatto. Allo stesso tempo, la compatibilità è praticamente estesa a tutti i sistemi operativi: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11; macOS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11; Linux OS.

