Solo 8€ per la Lampadina WiFi TP-Link Tapo con Alexa e 16 milioni di colori

Lampadina WiFi Intelligente TP-Link Tapo: illuminazione smart e multicolore

La Lampadina WiFi Intelligente TP-Link Tapo è un gadget smart che è in grado di creare l’atmosfera perfetta per qualsiasi tipologia di scenario.

Con questo dispositivo, infatti, potrai personalizzare i tuoi ambienti in modo semplice e veloce ogni volta che vuoi: è possibile impostare la luminosità, la temperatura del colore e scegliere tra una gamma di 16 milioni di tonalità differenti per rendere unica l’atmosfera di casa in ogni momento della giornata.

La modalità di utilizzo è davvero semplice in quanto basta collegare la lampadina alla rete WiFi di casa ed il gioco è fatto. Inoltre, potrai gestire tutte le sue funzionalità sfruttando l’app Tapo da scaricare sul tuo smartphone iOs o Android. In questo modo è possibile scegliere da remoto la luminosità e i colori che preferisci, oltre a creare routine quotidiane o settimanali oltre a countdown per accendere e spegnere la luce.

Per finire, questo modello di Tapo è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant quindi basteranno dei semplici comandi vocali per poter gestire qualsiasi funzionalità.

