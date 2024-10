Solo 8€ per la Tastiera con Cavo Logitech: offerta esclusiva per i clienti Prime

Ecco per te uno strumento tech perfetto per rendere ancora più efficiente la tua postazione di lavoro! Si tratta della Tastiera con Cavo per Windows Logitech K120, oggi disponibile a soli 8 euro con un mega sconto del 26%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della maxi promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Tastiera con Cavo per Windows Logitech K120: tutte le funzionalità

La Tastiera con Cavo per Windows Logitech K120 si contraddistingue per un design progettato appositamente per offrire una digitazione confortevole grazie ai tasti dal profilo ribassato e al layout tradizionale con tasti F e tastierino numerico.

La modalità di installazione è più semplice che mai in quanto basta collegarla al tuo PC o computer portatile tramite USB per utilizzarla all’istante senza dover installare nessun software esterno. Inoltre ha una compatibilità estrema tanto che può essere utilizzata con Windows 7, 8, 10 o versioni successive.

Anche l’autonomia non è da meno con una durata della batteria di 2 anni che quindi ti farà lavorare a lungo senza nessuna preoccupazione. In più, la connessione wireless è sempre stabile ed affidabile, e la sua resistenza è davvero pazzesca. Il dispositivo, infatti, vanta un design resistente agli schizzi con tasti anti-sbiadimento.

Per finire, questo modello offre un comfort estremo anche dopo ore di lavoro grazie ai robusti piedini inclinabili con altezza regolabile per un utilizzo comodo in qualsiasi occasione e postazione.

Oggi la Tastiera con Cavo per Windows Logitech K120 è disponibile su Amazon a soli 8 euro con un mega sconto del 26%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della maxi promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.