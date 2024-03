SOLO PER OGGI: Disney+ a 1,99 euro al mese per i primi 3 mesi

Hai deciso di provare Disney+ ma non vuoi spendere troppo? Allora hai solo oggi per approfittare dell’offerta che ti permette di attivare l’abbonamento Standard con Pubblicità a soli 1,99 euro al mese per i primi 3 mesi. Una straordinaria opportunità di accedere all’intero catalogo della piattaforma risparmiando qualcosa.

Disney+ a 1,99 euro al mese: come attivarlo e a chi è riservato

Questa promozione è valida sia per i nuovi abbonati Disney+ che per coloro che decidono di riattivare un precedente abbonamento. L’abbonamento si rinnova automaticamente dopo 3 mesi al prezzo mensile del piano Standard con Pubblicità, attualmente fissato a 5,99 €, a meno che tu non decida di disdire prima.

Con Disney+ avrai accesso a un’ampia selezione di titoli, tra cui nuovi film e serie originali in esclusiva, classici intramontabili dei Walt Disney Animation Studios e una vasta gamma di generi, tra cui commedie, drama, true crime e molto altro ancora.

Potrai anche immergerti nelle appassionanti storie create dai Pixar, esplorare l’intera saga di Star Wars e goderti i film e le serie del Marvel Cinematic Universe. Inoltre, con i documentari National Geographic e le serie unscripted, l’offerta di intrattenimento di Disney+ è davvero senza pari.

Attenzione però perché hai tempo fino a questa sera per attivare l’offerta: approfittane subito e abbonati a Disney+ a 1,99 euro al mese.

