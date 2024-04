Sonic Origins Plus, tutti i classici Sonic e molto altro col MAXI SCONTO MENO 56 PER CENTO

Sonic Origins Plus non è un semplice ritorno alle origini del porcospino blu di SEGA, è la storia del gaming anni’90 in versione riveduta e corretta, in alta definizione, con nuovissime animazioni iniziali e finali per ciascun titolo! Chi non ha mai giocato a Sonic, rimarrà stupito della semplicità, ma nello stesso tempo profondità di un gameplay e di meccaniche di gioco platform eccezionali, che in quegli anni rivaleggiavano col campione Nintendo Mario. Poter rigiocare oggi Sonic The Hedgehog, Sonic 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD è davvero nella gloria dell’HD è davvero un’esperienza unica, che oggi possiamo fare nostra su Nintendo Switch con uno sconto davvero eccezionale, MENO 56%, prezzo più che dimezzato! Da 40,99 euro possiamo comprare Sonic Origins Plus spendendo solo 17,95 euro!

Quattro giochi e molto altro!

Una delle novità più entusiasmanti di Sonic Origins Plus è l’introduzione di nuovi personaggi giocabili. Per la prima volta, Amy Rose diventa un personaggio selezionabile in Sonic The Hedgehog 1, 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD, unendosi a Knuckles, che ora è giocabile in Sonic CD. Questo aggiunge una nuova dimensione al gameplay, offrendo nuove dinamiche e sfide.

Inoltre, Sonic Origins Plus include un pacchetto espansione che arricchisce ulteriormente la collezione con 12 titoli del Game Gear, modalità e sfide inedite, e contenuti speciali come missioni estreme e una modalità specchio che capovolge i livelli per una difficoltà aumentata. E’ possibile anche sbloccare nuovi contenuti, come sfondi aggiuntivi e musiche, completando missioni e guadagnando monete nel gioco!

E poi c’è la modalità Anniversario che introduce lo schermo intero (non quello classico 4:3 formato originale della modalità classica) e vite illimitate!

Sonic Origins Plus non è solo una raccolta di giochi rimasterizzati; celebra Sonic introducendo elementi moderni perfettamente amalgamati con il gameplay classico. Con più contenuti che mai, Sonic Origins Plus si propone come la maniera definitiva di giocare e rivivere le leggendarie avventure di Sonic!

