Cassa Bluetooth: oggi lo SCONTO è davvero MAGNIFICO su Amazon

La Edifier MP230 è una cassa ideata per offrire un suono stereo potente e una portabilità incredibile. Con il suo design moderno, prestazioni audio eccezionali e versatile connettività, è l'accessorio perfetto per portare la tua musica preferita ovunque tu vada.

Cassa Bluetooth Edifier: acquistala subito su Amazon con un grande sconto

Le dimensioni compatta non devono assolutamente ingannarti, in quanto riescono comunque a garantire un ottimo suono stereofonico e coinvolgente grazie ai suoi eccellenti driver da 48 mm e la potenza di 20 W RMS. Anche se ti trovi in viaggio, campeggio o semplicemente a casa, la tua musica preferita sarà riprodotta sempre e comunque con degli alti cristallini e dei bassi profondi. Tramite la connettività Bluetooth stabile puoi godere della tua musica preferita anche se il tuo dispositivo è a metri di distanza. Alternativamente, puoi utilizzare il cavo AUX o una micro SD.

Si presenta sin da subito con un design adattabile a qualsiasi ambiente, con la finitura nera elegante che offre un ottimo tocco di stile. In più, la sua costruzione robusta di assicura una durata nel tempo davvero eccezionale. La batteria è il fiore all’occhiello di questa cassa, potendo godere fino a 9 ore consecutive di musica senza mai occuparti della ricarica. Godi delle performance audio di questa cassa ovunque tu voglia in qualsiasi momento!

