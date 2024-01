Sonic Superstars per Nintendo Switch: corri più veloce di lui e approfitta dell'OFFERTA!

Di recente, il mitico personaggio lanciato dalla Sega trent’anni fa è tornato in auge, reinventato per le piattaforme moderne! Come nel caso di questo arcade: Sonic Superstars per Nintendo Switch, che oggi puoi prendere con il 35% di sconto, quindi a soli 38,99 euro!

Sonic Superstars per Nintendo Switch: le caratteristiche

Gioca nei panni dei tuoi personaggi preferiti Scegli tra Sonic, Tails, Knuckles e Amy Rose, e sfrutta le loro abilità esclusive per attraversare le Northstar Islands e precipitarti a sconfiggere il Dr. Eggman, spalleggiato da un vecchio nemico come Fang.

Sprigiona il potere dei Chaos Emerald Moltiplica, risali le rapide, trasformati e scopri gli altri poteri dei Chaos Emerald. Più amici, più divertimento Affronta l’intera campagna in modalità cooperativa locale fino a 4 giocatori.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.