Sono gli ultimi giorni per attivare Disney+ a 1,99 euro al mese per 3 mesi

Ancora pochi giorni per attivare Disney+ al super prezzo di 1,99 euro al mese per 3 mesi, risparmiando oltre il 75% rispetto al prezzo mensile attuale di 8,99 euro. L’offerta termina infatti mercoledì 20 settembre, dopodiché il prezzo tornerà quello di listino. Al termine dei 3 mesi in promo, puoi scegliere se proseguire l’abbonamento a Disney+ oppure disdirlo senza alcun costo aggiuntivo.

Disney+ in super offerta a soli 1,99 euro al mese per 3 mesi

La promo lanciata da Disney+ si rivolge ai nuovi abbonati e ai vecchi clienti che scelgono di riattivare un precedente abbonamento. Dopo 3 mesi in cui risparmi oltre il 75%, l’abbonamento si rinnova al prezzo del piano Premium pari a 11,99 euro al mese, a meno che tu non scelga di disdire prima del rinnovo.

Dal 1° novembre gli utenti potranno scegliere tra 3 piani differenti: Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese (rinnovo annuale non disponibile), Standard a 8,99 euro al mese o 89,90 euro all’anno, Premium a 11,99 euro al mese o 119,90 euro all’anno.

Il piano Premium offrirà diversi vantaggi, su tutti la risoluzione fino a 4K UHD & HDR, 4 stream in contemporanea e l’audio Dolby Atmos.

I contenuti del piano Standard saranno invece trasmessi fino al Full HD 1080p e potranno essere visti soltanto su 2 schermi in contemporanea anziché 4. Variazione anche nell’audio, dato che mancherà il Dolby Atmos: in sua assenza l’audio sarà in versione 5.1 e stereo.

Cogli al volo la possibilità di attivare Disney+ a soli 1,99 euro al mese per 3 mesi. Puoi inoltre disdire quando vuoi senza costi, anche prima del rinnovo automatico alla scadenza del periodo promozionale.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.