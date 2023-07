Sony BRAVIA KD-55X75WL AFFARE su Amazon: porta il CINEMA in salotto

Il televisore Sony BRAVIA KD-55X75WL offre una straordinaria esperienza di visione con la sua qualità 4K HDR e una serie di funzionalità avanzate. Questo modello è dotato di Google TV, che ti consente di accedere a una vasta gamma di contenuti, app e servizi di streaming direttamente dal tuo televisore.

Con un design elegante e un’efficienza energetica migliorata, questo televisore è una scelta ideale per coloro che cercano un’esperienza di intrattenimento di alta qualità a casa propria. E su Amazon questa bestia di televisione la trovi oggi a soli 841€, ovverosia con circa 200€ di sconto e le spese di spedizione gratuite via Prime.

Sony BRAVIA KD-55X75WL, molto più che una TV

La risoluzione 4K HDR offre immagini nitide e dettagliate, con colori vivaci e contrasti profondi, che ti permettono di goderti i tuoi film, programmi TV e giochi preferiti con una qualità visiva eccezionale. Grazie alla tecnologia HDR (High Dynamic Range), i dettagli nelle scene più luminose e più scure vengono riprodotti in modo più realistico, garantendo una maggiore profondità e precisione visiva.

Il televisore Sony BRAVIA KD-55X75WL è dotato di Google TV, che ti offre un’esperienza di navigazione intuitiva e personalizzata. Puoi accedere facilmente alle tue app preferite come Netflix, YouTube, Prime Video e molte altre direttamente dal menu principale. Inoltre, grazie all’integrazione con Google Assistant, puoi controllare il tuo televisore con comandi vocali e accedere rapidamente alle informazioni che desideri.

Il design del televisore è caratterizzato da un sottile bezel che permette di massimizzare l’area di visione, offrendo un’esperienza cinematografica coinvolgente. Inoltre, il televisore è dotato di un ECO PACK, che aiuta a ridurre il consumo energetico e a garantire un’efficienza energetica ottimale.

Infine, il televisore Sony BRAVIA KD-55X75WL offre l’accesso esclusivo a BRAVIA CORE, una piattaforma di streaming premium che ti consente di guardare film di alta qualità in 4K HDR, senza costi aggiuntivi. Potrai goderti una vasta selezione di titoli cinematografici direttamente dal tuo televisore. E allora, cosa aspetti? Vai su Amazon e falla tua pagandola 200€ in meno rispetto al prezzo di listino, e posizionala al centro del suo salotto per goderti il cinema e gli spettacoli che ti piacciono.

