Sony celebra il 30° anniversario di PlayStation con un'edizione limitata della PS5

Sony ha svelato la PS5 Pro a livello globale la scorsa settimana. Quest’anno, il marchio giapponese celebra il 30º anniversario del brand PlayStation e, per commemorare l’occasione, ha annunciato un’edizione limitata della PS5 insieme ad alcuni accessori. La caratteristica principale di questa edizione è il tributo alla console originale PS1.

La 30th Anniversary Edition include la versione digitale della PS5, la nuova PS5 Pro, i controller DualSense e DualSense Edge, la copertura per il lettore disco e la PlayStation Portal. Sia le console che le periferiche presentano il classico colore grigio e il logo multicolore di PlayStation. Inoltre, su tutti i dispositivi è impresso un logo per il 30º anniversario.

Sony PlayStation 5: la nuova edizione per i nostalgici

Il marchio offre anche alcuni dettagli nostalgici, come il cavo in stile controller originale, un adesivo, un poster in edizione limitata di PlayStation, quattro fascette per cavi a forma di PlayStation e una graffetta. Questa edizione speciale richiama la nostalgia per coloro che possedevano la prima PlayStation, lanciata nel 1994. Tutti i dispositivi saranno consegnati con un packaging speciale il cui design ricorda il prodotto originale.

La 30th Anniversary Edition è disponibile in un bundle PS5 Pro che include la console, due controller, una stazione di ricarica per controller, uno stand per la console e una copertura abbinata, nel caso si acquistasse il lettore disco separato. Sony ha dichiarato che verrà prodotto un numero limitato di sole 12.300 unità. Nel frattempo, la versione digitale della PS5 sarà disponibile con un singolo controller e gli stessi accessori della Pro. I possessori di PS5 potranno inoltre acquistare i controller DualSense e DualSense Edge in edizione 30th Anniversary separatamente.

L’azienda nipponica non ha ancora rivelato il prezzo della console (e dei gadget correlati) della 30th Anniversary Edition, ma si prevede che sarà leggermente superiore rispetto alla versione standard. I preordini partiranno il 26 settembre.