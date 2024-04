Sony WF-C700N, gli auricolari Bluetooth Premium a metà prezzo! Che occasione!

Sony WF-C700N sono auricolari true wireless di alta qualità, dotati di caratteristiche avanzate e dal prezzo non proprio popolare. Un dispositivo Premium, che stupisce a tutto tondo, dal design, ai materiali, passando per un audio sopraffino e soprattutto un prezzo con un ribasso davvero sconvolgente! Praticamente METÀ PREZO, un clamorosissimo MENO 49% che abbatte il costo di questi ottimi auricolari True Wireless di fascia alta. Il taglio di prezzo parla chiaro: da 129,99 euro possiamo ora acquistare Sony WF-C700N spendendo 65,99 euro! Sconto eccezionale per degli auricolari Sony davvero eccezionali! Occasione unica assolutamente da non perdere!

Che suono! Che sconto!

Il design di Sony WF-C700N è elegante ed ergonomico, con auricolari leggeri e comodi che si adattano bene all’orecchio. Inoltre, sono dotate di controlli touch intuitivi che ti permettono di regolare il volume, cambiare traccia e attivare la cancellazione del rumore in modo rapido e semplice.

Uno dei punti di forza principali degli auricolari Sony WF-C700N è la qualità del suono. E non potrebbe essere diversamente! Con driver di alta qualità e tecnologia di cancellazione del rumore attiva, queste cuffie offrono un audio nitido, vivo, vibrante e decisamente equilibrato.

La cancellazione attiva del rumore è un’altra caratteristica che distingue Sony WF-C700N da prodotti simili. E’ davvero efficiente, si entra una volta arrivata in una vera e propria bolla del silenzio, dove nessun rumore esterno passa e si potrà godere al massimo la propria musica, o molto più prosaicamente telefonare senza in modo chiaro. In tal senso grazie alla struttura protettiva del microfono in tessuto traforato all’esterno, questi auricolari sono pensati per minimizzare l’impatto del vento e dei suoni ambientali.

Batteria di lunga durata, sempre per rimanere in un ambito di eccellenza: 15 ore con l’eliminazione del rumore attivata o 20 ore con disattivata l’eliminazione del rumore. E ovviamente sono certificati IPX4 per la resistenza all’acqua.

