Sony XR83A80L+Sony HT-G700: la combo vincente per l'intrattenimento di CLASSE

Il Sony XR83A80L è più che una TV. Con le sue dimensioni e caratteristiche, infatti, ti offre un’esperienza visiva senza precedenti grazie al suo display di alta gamma da 83 pollici con tecnologia XR Triluminos Pro. Immergiti in immagini ultra-realistiche, colori vividi e dettagli nitidi, grazie alla risoluzione 4K e all’elaborazione avanzata delle immagini.

In combinazione con la soundbar ultra professionale avrai letteralmente il cinema in casa con una spesa importante, è vero, ma consona alla qualità estrema del prodotto, che è anche scontato di ben 1.995€ e vanta ovviamente le spedizioni gratuite via Prime.

Sony XR83A80L+Sony HT-G700, combo vincente

Entrando nel dettaglio, infatti, l’audio non è da meno della parte visiva: con la tecnologia Acoustic Multi-Audio, sarai circondato da un suono avvolgente che segue le azioni sullo schermo, regalandoti un’esperienza davvero coinvolgente. Abbinato al Sony HT-G700, infatti, come accennato prima avrai un sistema audio surround che porterà il suono del tuo intrattenimento al livello successivo.

Con tecnologia Dolby Atmos e DTS:X, immergiti in un audio tridimensionale che sembra provenire da ogni angolo della stanza. E grazie alla connettività wireless, potrai collegare facilmente il soundbar al tuo Sony XR83A80L per un’esperienza audiovisiva senza soluzione di continuità.

Che tu sia un appassionato di film, giochi o semplicemente desideri vivere l’intrattenimento a un nuovo livello, la combinazione di Sony XR83A80L e Sony HT-G700 ti garantirà momenti indimenticabili. Approfitta di quest’opportunità per portare la tua esperienza visiva e uditiva a un livello superiore con tecnologia all’avanguardia e qualità senza compromessi.

Tutto questo ben di Dio però si paga, e anche tanto ma la spesa, credeteci sulla parola, vale davvero ogni centesimo. Tra l’altro questo gioiello dell’intrattenimento in combo con la soundbar spaziale Sony HT-G700 è anche scontata di ben 1.995€, costa infatti 4.453€ e tutto incluso, anche le spedizioni sicure e veloci via Prime.

