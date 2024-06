Sorridi con Oclean: tutti gli sconti per il Prime Day

Il Prime Day 2024 è finalmente qui e come ogni anno porta con sé fantastiche offerte su Amazon. Quest’anno, grazie agli sconti Oclean, c’è davvero da sorridere: il brand, leader nei prodotti per l’igiene orale, propone infatti tre articoli che faranno la differenza nella tua routine quotidiana per l’igiene orale. Tre prodotti, tre sconti, tre sorrisi: ecco perché questi prodotti sono indispensabili per alzare il livello e, soprattutto, perché gli sconti proposti sono davvero una golosa occasione.

Quando si parla di igiene orale, di solito le cose golose non sono propriamente consigliate. Tranne in questa occasione.

Un set completo per l’igiene dentale che mette insieme caratteristiche tali da rendere questo strumento ben di più di uno spazzolino. All’interno del medesimo meccanismo, infatti, si concentrano:

una tecnologia di riduzione del rumore : grazie al prototipo WhisperClean, il suono non supera i 45dB per avere un’attività più discreta e silenziosa;

: grazie al prototipo WhisperClean, il suono non supera i 45dB per avere un’attività più discreta e silenziosa; diagnostica intelligente della pulizia : lo spazzolino è in grado di monitorare 8 zone della bocca per verificare che ognuna sia stata spazzolata adeguatamente;

: lo spazzolino è in grado di monitorare 8 zone della bocca per verificare che ognuna sia stata spazzolata adeguatamente; quattro modalità di lavoro (Pulizia, Denti sensibili, Massaggio, Sbiancamento) e 32 intensità, per regolare in modo estremamente capillare il tipo di azione che le setole dovranno fare sui denti;

(Pulizia, Denti sensibili, Massaggio, Sbiancamento) e 32 intensità, per regolare in modo estremamente capillare il tipo di azione che le setole dovranno fare sui denti; 84 mila vibrazioni al minuto per fornire una potenza di pulizia estremamente più ampia rispetto agli spazzolini tradizionali;

ampia autonomia: una ricarica di 3,5 ore è sufficiente per consentire 35 giorni di lavaggi ininterrotti (ideale per l’igiene dentale in viaggio).

Questo modello si caratterizza per la lunghissima autonomia offerta, qualcosa di profondamente unico rispetto a qualsiasi altro spazzolino elettrico sulla piazza: ogni ricarica consente di curare l’igiene orale per ben 180 giorni, il che significa che con appena un paio di ricariche si può andare avanti per un anno intero.

Tale capacità è garantita da una parte dai bassi consumi del motore Maglev (brushless a levitazione magnetica), dall’altra da una batteria estremamente più capace rispetto alla concorrenza. Il risultato è uno spazzolino in grado di erogare 76 mila giri al minuto in cinque modalità differenti (Mattina, Sera, Standard, Sbiancante e Delicato).

Il set contempla anche 6 testine di ricambio, per un peso complessivo di appena 292 grammi: un piccolo peso per una grande utilità, da mettere immediatamente nella valigia prima di partire per le vacanze. Non serviranno batterie né fili per la ricarica: l’autonomia sarà più che sufficiente per un’accurata igiene orale fino al proprio ritorno. Nessun compromesso anche sulla qualità dell’esperienza di pulizia: un timer incorporato avvisa ogni 30 secondi che è possibile cambiare zona della bocca, così da coprire l’intera arcata dentale in modo omogeneo, attento e consapevole.

La potenza del motore da 84 mila movimenti al minuto, ma non solo. La leggerezza della scocca per una pulizia comoda ogni giorno, ma non solo. Le testine di ricambio, il supporto magnetico a parete, la lunga autonomia (due sole ricariche al mese), ma non solo. Lo spazzolino X Pro Digital Set Silver di Oclean, infatti, a anche oltre tutto ciò.

Tra le peculiarità del modello, infatti, v’è la capacità di monitorare in modo capillare la pulizia dell’arcata dentale in ogni sua zona, potendo così condividere a fine lavaggio un feedback completo su quanto realizzato. Grazie ai punteggi ottenuti, è possibile così sapere se sia consigliabile ripassare una qualche zona della bocca, imparando al contempo come regolare l’azione delle testine a “W” sui denti e nelle varie posizioni. Un’azione formativa, oltre che di pulizia, che nel lungo periodo fa la differenza.

Qualora lo spazzolamento supplementare sia cosa consigliata, ecco che basta un semplice “click” sul display per avviare il supplemento di pulizia: le istruzioni a display indicheranno la zona da curare con maggior insistenza.

La scocca è impermeabile ed il piccolo display incastonato nella stessa restituisce tutte le informazioni necessarie per procedere sia nella scelta delle modalità di pulizia, sia nella verifica dell’azione. Il set consente di mettere in valigia spazzolino, setola e setola secondaria di ricambio: tutto il necessario per un viaggio, insomma, potendo così mettere in valigia quanto utile per tutte le vacanze senza bisogno di ricariche ulteriori.

Occasione Prime Day

Il Prime Day regala molti sorrisi, ma con Oclean potrà regalarne di ulteriori: lo sconto sugli spazzolini elettrici del brand, infatti, è un’occasione ideale per iniziare a sperimentare questo nuovo modo di pensare all’igiene orale e basteranno ben poche prove per capire quanto possa fare la differenza ogni singolo giorno.

Tutto quel che occorre fare subito è non perdere l’occasione. Gli spazzolini Oclean in offerta sono tre:

Per ognuno il Prime Day regala il 20% di sconto. Sorridi… clic!

In collaborazione con Oclean