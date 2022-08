Sottile, elegante e durevole, a questo prezzo MISERO il Motorola Moto E32 è un best buy 

Il telefono più raffinato della categoria, con un design elegante, uno schermo eccezionale e un sistema con tripla fotocamera è disponibile in questo momento scontato del 21%. Il Motorola Moto E32 lo puoi infatti comprare su Amazon nella colorazione Slate Gray a 127€. Le spedizioni sono gratuite e veloci grazie ai servizi Prime. Realizzato per creare un modello visivo favoloso, questo telefono sottile è caratterizzato da un elegante design idrorepellente che si adatta perfettamente al palmo della tua mano e al tuo stile di vita.

Motorola Moto E32 , il nuovo super smartphone di motorola

Sottile, elegante e durevole, Moto E32 si contraddistingue per il design e le prestazioni intelligenti. Lo schermo HD+ ultragrandangolare con un’elevata frequenza di aggiornamento di 90 Hz consente di riprodurre i contenuti visivi con la massima fluidità. Grazie al sistema con tripla fotocamera dotato di funzionalità abilitate all’IA, puoi scattare foto splendide liberando la tua creatività. Inoltre, puoi goderti prestazioni efficienti e fluide grazie al potente processore e ad una capiente batteria da 5000 mAh.

Con 4 GB di RAM e 64 GB di storage, un potente sistema di fotocamere da 16MP, un display Max Vision HD+ da 6,5” a 90Hz ultra-liscio e l’efficienza energetica del processore octa-core Unisoc T606, progettato appositamente per Motorola, il tuo smartphone può sfruttare le sue funzionalità per offrirti prestazioni rapide e reattive. Sottile, elegante e durevole, Moto E32 si contraddistingue per il design e le prestazioni intelligenti.

Cattura i momenti importanti grazie alla fotocamera con messa a fuoco rapida. Realizza splendidi ritratti, primi piani incredibilmente dettagliati e selfie creativi in qualsiasi ambiente. A completare il tutto, ha il Dual SIM e Android 11 con accesso facile alle app di Google che usi più frequentemente, lettore di impronte digitali laterale, riconoscimento facciale, sensore di prossimità, sensore luce ambiente, accelerometro e LED notifica. Fallo tuo su Amazon a soli 127€. Le spedizioni sono gratuite e veloci grazie ai servizi Prime.

