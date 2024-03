SOUND ESPLOSIVO da 420W con la soundbar LG 3.1 con subwoofer wireless (190€)

Immagina avere a disposizione un impianto audio così potente da non farti più desiderare di andare al cinema o ai concerti. Non è un sogno, ma è ciò che ti offre quest’oggi Amazon svelando una offerta niente male sulla potentissima soundbar LG 3.1 da 420W.

Costituita dal meglio che può offrirti il know-how della compagnia in ambito audio, il sistema 3.1 è in vendita al prezzo di appena 190€ con tanto di consegna rapida e gratuita inclusa nel prezzo (solo per i clienti Amazon Prime).

La potentissima soundbar LG da 420W costa una sciocchezza su Amazon

Uno degli aspetti più interessanti di questo prodotto è il subwoofer wireless, un potentissimo elemento che puoi posizionare dove vuoi per sprigionare bassi carichi e avvolgenti regalandoti un vero e proprio effetto surround 3D – merito della tecnologia DTS Virtual:X.

Proprio come i sistemi audio di fascia più alta a marchio LG, anche la soundbar in offerte quest’oggi supporta la tecnologi AI Sound Pro: si tratta di una singolare funzione che, analizzando in tempo reale il contenuto in riproduzione, ottimizza l’audio in uscita per un’esperienza di ascolto sempre al top.

Non potresti desiderare di meglio dall’impianto audio 3.1 a marchio LG, oggi in caduta libera su Amazon ad appena 190€ con tanto di consegna rapida e gratuita in 24 ore con i servizi Prime di Amazon.

