Soundbar Bose: il diffusore per TV top di gamma in sottocosto su Amazon

Per goderti un’esperienza audio immersiva e più coinvolgente che mai, non puoi non provare la Bose Solo Soundbar Serie 2! Oggi questo dispositivo è disponibile su Amazon a soli 159 euro con uno sconto conveniente del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Bose Solo Soundbar Serie 2: funzionalità e modalità di utilizzo

La Bose Solo Soundbar Serie 2 è un diffusore per TV Bluetooth top di gamma che ti lascerà a bocca aperta per tutte le sue specifihce tecniche all’avanguardia.

In primis questo dispositivo semplifica la comprensione di ogni parola e migliora il suono della TV con dialoghi più chiari grazie alla modalità dialogo ottimizzata. Inoltre al suo interno ha due driver full-range angolati che assicurano prestazioni audio ampie così da offrire un’esperienza sonora sempre coinvolgente ed immersiva.

Anche dal punto di vista del design il diffusore è estremamente versatile in quanto è alto circa 7 cm e può essere posizionato sotto la maggior parte dei televisori. È inoltre inclusa una staffa da parete in acciaio di alta qualità per montare la soundbar a filo con la parete.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai grazie ad un telecomando intuitivo per navigare rapidamente. In più le piccole spie LED sulla parte anteriore indicano quando sono attivate determinate funzioni.

Oggi la Bose Solo Soundbar Serie 2 è disponibile su Amazon a soli 159 euro con uno sconto conveniente del 20%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.