Soundbar JBL con subwoofer integrato: oggi la paghi quasi la metà su Amazon

Per godere al massimo dei tuoi film preferiti comodamente seduto nel salotto di casa, approfitta della mega offerta sulla Soundbar JBL Cinema SB 510! Oggi è disponibile su Amazon a soli 99 euro con uno sconto bomba del 41%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Soundbar JBL Cinema SB 510: funzionalità e modalità di utilizzo

La Soundbar JBL Cinema SB 510 è un gadget tech di ultimissima generazione che ti regala un suono strepitoso ed un’esperienza cinematografica davvero eccezionale.

Innanzitutto si contraddistingue per il suo design ultra compatto con un subwoofer integrato che offre un potente suono da 200 watt e un dialogo cinematografico e televisivo sempre nitido grazie al driver dedicato per il canale centrale. In particolare i bassi saranno sempre profondi senza la necessità di un altro dispositivo o di cavi aggiuntivi, così da garantire sempre un’esperienza audio senza pari.

La configurazione della soundbar è più semplice che mai grazie alla connessione HDMI ARC o quella ottica a un solo cavo che renderanno l’operazione velocissima anche se non sei un esperto del settore.

Inoltre potrai sfruttare lo streaming musicale wireless via Bluetooth 5.3 e il Dolby Audio integrato per riprodurre la tua musica da qualsiasi dispositivo mobile: questo vuol dire che avrai la possibilità di ascoltare i tuoi brani preferiti o creare un’atmosfera di festa in qualsiasi luogo sempre alla perfezione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.