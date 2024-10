Soundbar per TV Yamaha a quasi metà prezzo: promo esclusiva su Amazon

Per goderti i tuoi film preferiti come se fossi al cinema, ma comodamente seduto sul divano di casa, non puoi non avere la Soundbar per TV Yamaha! Oggi è disponibile su Amazon a soli 154 euro con un mega sconto del 43%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta subito della maxi promozione, è davvero irripetibile!

Soundbar per TV Yamaha: specifiche tecniche e funzionalità

La Soundbar per TV Yamaha è un gadget tech super innovativo che ti permetterà di trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica.

Con questo gioiellino top di gamma porterai letteralmente l’esperienza dell’Home Cinema in casa, per goderti al meglio film, musica e videogiochi ogni volta che vuoi. Inoltre, grazie alla tecnologia Virtual Surround e al subwoofer integrato che offre bassi corposi, lo speaker permette di sperimentare un suono 2D avvolgente da ogni angolo della stanza per farti immergere nei tuoi contenuti multimediali preferiti.

Allo stesso tempo, anche i dialoghi saranno più chiari che mai sfruttando la tecnologia Clear Voice che porta la narrazione in primo piano, permettendo di distinguere le voci dal rumore di fondo.

In più, la modalità di utilizzo è semplicissima soprattutto grazie all‘App Sound Bar Remote che consente di regolare quattro diverse modalità di suono, volume e altro ancora direttamente dal tuo smartphone. Per finire, la speciale modalità audio per il gioco rende le tue reazioni più veloci e precise che mai.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.