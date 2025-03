Soundbar Samsung HW-Q990D: problemi con l'aggiornamento firmware

Un aggiornamento del firmware alla versione 1020.7 ha reso inutilizzabile la soundbar di punta di Samsung, il modello HW-Q990D, per molti utenti in tutto il mondo.

Le segnalazioni di questo problema si sono moltiplicate su piattaforme come Samsung Community, Reddit e AVSForum, coinvolgendo utenti da Stati Uniti, Austria, Filippine, Malesia e altre nazioni. Dopo l’aggiornamento, il dispositivo si blocca sull’ingresso TV eARC senza emettere alcun suono, risultando del tutto inutilizzabile. Il malfunzionamento, secondo le testimonianze, impedisce l’accesso tramite l’app SmartThings e rende impossibile effettuare un reset di fabbrica.

Il modello HW-Q990D, noto per le sue funzionalità Dolby Atmos avanzate e per le ottime recensioni ricevute, è il più colpito. Tuttavia, casi isolati riguardano anche altri modelli come l’HQ-Q800D e l’HQ-S801D. L’aggiornamento automatico, attivato di default su molti dispositivi, sembra essere il principale responsabile del problema.

Di fronte a una valanga di richieste di assistenza, Samsung ha iniziato a chiedere ai clienti di inviare i dispositivi per la riparazione. Tuttavia, questa soluzione non è accolta positivamente da molti utenti, che preferirebbero un nuovo aggiornamento del firmware per risolvere la questione. Al momento, l’azienda non ha rilasciato comunicazioni ufficiali, ma si attende una risposta concreta nelle prossime settimane.

Per chi possiede una soundbar Samsung, è consigliabile disabilitare gli aggiornamenti automatici fino a quando il problema non sarà risolto. Questo incidente evidenzia i rischi legati a software non adeguatamente testati, specialmente su dispositivi di fascia alta che promettono prestazioni affidabili.

La gestione di questa situazione sarà cruciale per Samsung per recuperare la fiducia dei suoi clienti. Nel frattempo, i consumatori rimangono in attesa di una soluzione definitiva che restituisca piena funzionalità ai loro dispositivi.