Soundbar Sony in OFFERTA SUPER: falla tua ora per un AUDIO SPAZIALE

Se già disponi di una TV di ultima generazione in casa ma non sei soddisfatto dell’audio, allora quello di cui hai bisogno è una soundbar da accompagnare. E quale miglior marchio se non Sony a cui affidarsi? Solo per oggi, su Amazon trovi lo speciale modello HT-S40R ad un prezzo imperdibile. Grazie allo sconto del 9%, la puoi ricevere comodamente in casa già domani alla cifra di 253,99 euro. Trovi incluse anche le casse e il subwoofer cablato, così da venire completamente immerso nei contenuti che decidi di riprodurre. Accaparratela immediatamente, a questo prezzo è un affare senza precedenti.

Soundbar Sony: il potente suono surround è impeccabile col Dolby Digital 5.1

Dopo aver installato questa soundbar Sony nel tuo salotto e aver posizionato alla perfezione tutti i suoi canali, avrai modo di godere di un’esperienza audio di qualità come mai avevi nemmeno immaginato. Dotata del Dolby Digital a 5.1 canali con il massimo della potenza fornita dai suoi 600W, vedrai che il surround ti travolgerà sia per i film che per la musica e il gaming. C’è una combinazione di soundbar, subwoofer e altoparlanti posteriori wireless studiata da Sony che è ai limiti della perfezione.

Se poi ci aggiungi il potente amplificatore wireless montabile a parete che alimenta il tutto, sarai certo di non dovertela vedere con troppi cavi che rovinano il design a cui avevate pensato. Questa HT-S40R presenta un’uscita HDMI e il bluetooth che supporta la connessione wireless con Bravia. Così da poter anche riprodurre le tue canzoni preferite sfruttando lo smartphone. Presente poi una porta USB, per collegare e riprodurre brani dalle chiavette USB.

Comprala subito e non te ne pentirai, il prezzo è super conveniente e le prestazioni sono da vero top di gamma.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.