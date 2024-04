SoundLink Revolve II, la piccola cassa Bluetooth BOSE in super sconto Amazon!

La bella stagione pare essere arrivata, è tempo di gite fuori porta e attività all’aria aperta! Ci vuole quindi una bella cassa Bluetooth, piccola, potente e con audio di grande qualità! Con Bose SoundLink Revolve II Bluetooth finalmente è possibile ascoltare musica all’aperto con la stessa qualità di costose casse domestiche, d’altronde stiamo parlando di Bose, una delle aziende più amate dagli audiofili, conosciuta per il suo audio senza compromessi, bilanciato e cristallino. Acquisto obbligato quindi, lo sconto Amazon è eccezionale: MENO 26%, col prezzo più basso recente che scende da 201,67 euro a 149 euro! Super offerta, la scelta ideale per non farsi trovare impreparati quando farete picnic o rilassanti uscite primaverili!

Piccolo ma che voce!

Le dimensioni contenute e di conseguenza l’estrema portabilità e versatilità sono le prime caratteristiche vincenti di SoundLink Revolve II. Il peso è davvero “piuma”, solo 660 grammi!

SoundLink Revolve II è progettato per offrire un suono spaziale avvolgente a 360 gradi. Grazie ai driver acustici di alta qualità, SoundLink Revolve II restituisce bassi profondi, medi dettagliati e gli alti cristallini senza distorsioni. Il suono che esce è equilibrato e ricco di dettagli, qualità questa che pochi dispositivi di questo genere possono vantare. Una delle funzionalità interessanti del SoundLink Revolve II è la modalità Party. Possiamo collegare due diffusori SoundLink Revolve II tra loro per creare un sistema stereo wireless.

Questa modalità offre un’esperienza audio ancora più coinvolgente, espandendo quindi l’area di copertura del suono, a tutto vantaggio della potenza e spazialità d’uscita.

Visto l’uso “all’aperto”, SoundLink Revolve II non può non avere una batteria che garantisca tante ore di riproduzione. Questa piccola cassa Bluetooth può urlare tutta la sua musica fino a 13 ore! Davvero niente male!

Da ultimo, ma non per importanza, SoundLink Revolve II è resistente all’acqua e alla polvere, con un grado di protezione IP55.

E per non farsi mancare il microfono integrato consente di rispondere alle chiamate e accedere all’assistente vocale predefinito del dispositivo direttamente dal diffusore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.