Speaker Bluetooth JBL a quasi metà prezzo: occasione unica su Amazon

Ti presentiamo uno dei migliori diffusori presenti sul mercato, oggi disponibile su Amazon ad un prezzo davvero speciale! Si tratta dello Speaker Bluetooth JBL Flip Essential 2, al momento acquistabile a soli 62 euro con un mega sconto del 44%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della super promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Speaker Bluetooth JBL Flip Essential 2: funzionalità e modalità di utilizzo

Lo Speaker Bluetooth JBL Flip Essential 2 è uno dei migliori diffusori presenti sul mercato, ed oggi è disponibile su Amazon a quasi metà prezzo.

Si contraddistingue per il suono JBL Original Pro che garantisce un audio impeccabile dai bassi profondi e gli alti cristallini in qualsiasi luogo tu sia. In questo modo potrai sentirti sempre come al centro di un concerto e godere della tua musica preferita in modo immersivo.

Un’altra specifica importante della cassa è la sua batteria potentissima che permette di avere ben 10 ore di autonomia così da goderti la festa senza alcuna preoccupazione. Tra l’altro potrai collegare fino a due smartphone o tablet in modalità wireless per aumentare la potenza dei tuoi brani e goderti la tua musica con l’alta qualità del suono JBL Original Pro.

Per di più, questo modello è dotato di una resistenza all’acqua IPX7 così da poterlo portare sempre con te anche al mare, in piscina o nelle tue avventure all’aria aperta.

