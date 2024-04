Speaker JBL con moschettone integrato in SUPER SCONTO

Se sei alla ricerca di un dispositivo che ti permetta di ascoltare la tua musica preferita anche nel bel mezzo delle gite fuori porta, l’ultima offerta di Amazon potrebbe fare proprio al caso tuo: in questo caso abbiamo infatti lo speaker JBL Clip 4 in offerta al sensazionale prezzo di soli 40 euro, con un ottimo 37% di sconto a confronto del prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso JBL.

Speaker JBL: musica per le tue orecchie, ovunque vai

Il moschettone integrato è sicuramente una delle caratteristiche più apprezzate alla base di questo speaker bluetooth: grazie al moschettone potrai portarlo davvero ovunque, attaccandolo allo zaino o alla tasca dei tuoi pantaloni, al mare o in montagna. Per non parlare poi della certificazione IPX67 che garantisce la totale resistenza ad acqua e polvere: non avrai più paura di eventuali gocce che potrebbero cadere sulla sua superficie. Nel caso dell’offerta proposta da Amazon lo speaker si presenta nella sua splendida colorazione Blu e Rosa, davvero perfetta per ogni occasione.

L’autonomia di questo speaker JBL è a dir poco sbalorditiva, grazie alla batteria al litio che garantisce fino a 10 ore di riproduzione musicale continua, senza la stringente necessità di portarti dietro powerbank o altri ingombranti accessori per la ricarica.

La connettività è senz’altro la parola chiave alla base di questo speaker JBL, grazie al modulo Bluetooth: potrai collegarlo in men che non si dica al tuo smartphone, tablet o perfino al tuo notebook portatile, senza alcun problema, garantendo un suono di qualità per ogni occasione, che sia una festa o un falò al mare.

Grazie al design estremamente leggero e compatto potrai portarlo davvero ovunque, e ti sembrerà quasi di non averlo indosso.

Con appena 40 euro ti porti a casa uno degli speaker più leggeri e compatti attualmente sul mercato, con cui potrai goderti la tua musica preferita con i tuoi amici: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti raccomandiamo fortemente di acquistare questo speaker JBL in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.