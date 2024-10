Speaker portatile Sony a quasi metà prezzo: solo per oggi su Amazon

Crea l’atmosfera giusta ovunque tu sia con la tua musica preferita grazie allo Speaker portatile Sony ULT FIELD 1! Oggi questo gioiellino Bluetooth è disponibile su Amazon a soli 79 euro con uno sconto bomba del 42%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Speaker portatile Sony ULT FIELD 1: modalità di utilizzo e funzionalità

Lo Speaker portatile Sony ULT FIELD 1 è un piccolo concentrato di potenza che oggi puoi portare a casa ad un prezzo davvero stracciato.

In primis offre un suono potente con bassi impressionanti e dettagli eccezionali, anche al massimo volume. In questo momento potrai immergerti nei tuoi contenuti multimediali preferiti, oltre a creare una vera e propria atmosfera di festa dappertutto facendo divertire amici e parenti.

La modalità di utilizzo è più intuitiva che mai e, in più, sfruttando il pulsante ULT potrai potenziare ulteriormente i bassi, mentre la pressione sonora viene aumentata per produrre un suono potente dagi alti cristallini e i bassi profondissimi.

Un’altra sua caratteristica importante è il design davvero piccolo e altamente compatto così da poterlo trasportare ovunque nella massima comodità. Ha anche un grado di protezione IP67, quindi risulta essere impermeabile, resistente alla polvere e pronto a qualsiasi cosa. Tra l’altro è antiurto, progettato per resistere agli inevitabili colpi, urti e graffi derivanti dall’uso quotidiano: per questo motivo è perfetto per qualsiasi avventura all’aria aperta, anche le più movimentate.

Oggi lo Speaker portatile Sony ULT FIELD 1 è disponibile su Amazon a soli 79 euro con uno sconto bomba del 42%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.