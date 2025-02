Speciale San Valentino: su Amazon Bouquet di Rose LEGO a mini prezzo

A San Valentino invece di regalare i classici fiori, stupisci la tua compagna con il Bouquet di Rose LEGO Botanicals! Oggi lo trovi su Amazon a soli 49 euro con uno sconto conveniente del 17%.

Bouquet di Rose LEGO Botanicals: ideaa regalo originale per San Valentino

Il Bouquet di Rose LEGO Botanicals rappresenta un’ottima idea regalo da sfruttare in occasione di San Valentino se vuoi stupire la tua compagna con un dono originale ed unico.

Questo kit di modellismo include tutto il necessario per realizzare una dozzina di fiori artificiali LEGO: nello specifico comprende 4 rose in piena fioritura, 4 in fioritura e 4 in bocciolo con lunghi steli verdi, oltre a 4 rametti di gipsofila con piccoli fiori bianchi.

Il set può essere modellato da solo o in compagnia in maniera semplicissima in quanto è composto da 6 buste di mattoncini e istruzioni separate per le 3 fasi della fioritura. Una volta completato, il bouquet di rose LEGO diventa un ottimo oggetto di arredamento in sintonia con qualsiasi stile, perfetto per decorare sia la casa che la camera da letto o l’ufficio.

Inoltre, è disponibile una versione digitale delle istruzioni per la costruzione anche nell’app LEGO Builder così da renderne l’utilizzo ancora più semplice ed intuitivo.

Oggi il Bouquet di Rose LEGO Botanicals è disponibile su Amazon a soli 49 euro con uno sconto conveniente del 17%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, San Valentino è alle porte e gli articoli stanno andando letteralmente a ruba!

